النزاهة تحبط محاولتين للتهريب وتضبط معملاً لحفر الآبار في موانئ البصرة

2020/05/15 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيأة النزاهة، الجمعة، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، مبينة ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.

وقالت النزاهة في بيان، ان "العمليات نُفِّذَت من قبل فرق عمل مديرية تحقيق البصرة، حيث تمكن الفريق الأول، الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، من ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية تابعٍ لإحدى الشركات الهندية متروكاً على أرضيَّة الميناء منذ عام 2005، وعدم جباية أية أجورٍ أو عوائد منه".

وأكدت أن "ملاكات المديرية قامت بتنفيذ عمليةٍ منفصلةٍ في الميناء أسفرت عن ضبط (26) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات عائدة لشركة ألمانية في أحد أرصفة الميناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو أجور منها".

وأضافت إن "فريق عمل آخر انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي وتمكن من إحباط محاولةٍ لتهريب (12) سيارة دون الموديل؛ كونها ممنوعة من الدخول إلى العراق، كانت معدة للتهريب داخل ثلاث حاوياتٍ حديديَّةٍ، لافتة إلى وجود تلاعبٍ في التصاريح الگمرگية للحاويات التي ذُكِرَ فيها أنها مُحمَّلة بمواد منزلية وملابس وقواطع خشب".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد الوم)، إن "فرق الدفاع المدني سيطر ت على حريق نشب في مجمع ا

بغداد اليوم- ديالى

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وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة يضم حاليا 7 حالات مؤكدة بفيروس كور

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وقال زياد خلف مديد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) ن

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