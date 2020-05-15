تخصيص أراضي  سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في كربلاء

2020/05/15 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن عضو تحالف الفتح عن كربلاء النائب حامد الموسوي ، اليوم الجمعة ، تخصيص أراضي سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة “.وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه كتابا رسميا الى مديرية بلدية كربلاء ، لجنة تخصيص الاراضي […]

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