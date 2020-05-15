اعادة نصب جدارية تتزين بصورة قادة النصر في بغداد

2020/05/15 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعيد نصب اكبر جدارية تزينت بصورة الشهيد القائد نائب رئيس الهيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس والشهيد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلام...

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