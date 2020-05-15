اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يصدر بيانا بشأن إساءة MBC

2020/05/15 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية الاساءة التي صدرت من قناة الـ " MBC" السعودية حيث تعرضت لذكر الشهيد المجاهد القائد ابو مهدي المهندس واصف...

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