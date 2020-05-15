2020/05/15 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، مؤكدة ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “الفريق الأول، الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، تمكن من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بموانئ البصرة.. النزاهة تعلن احباط محاولتين للتهريب وضبط معمل لحفر الآبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بموانئ البصرة.. النزاهة تعلن احباط محاولتين للتهريب وضبط معمل لحفر الآبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).