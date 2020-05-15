استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي بسبب تحقيق حول بيع أسهم

2020/05/15 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – قدم السناتور الجمهوري النافذ ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الخميس استقالته بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) هاتفه المحمول في إطار تحقيق حول معلومات عن تداول أسهم بناء على معلومات داخلية، وقبل أن يتسبب وباء كوفيد-19 بانهيار الأسواق.وصرح بور أنه أبلغ زعيم الأغلبية في […]

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