وزير خارجية الأردن “يثمّن” الموقف الفرنسي من خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

2020/05/15 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان,-(أ ف ب) – ثمّن زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة “موقف فرنسا المبدئي” لجهة “التحذير” من انعكاسات تنفيذ الخطة الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، على ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.وقال البيان إن الصفدي بحث مع لودريان في “الخطر الذي سيمثله […]

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