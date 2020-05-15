سوريا- إصابة طفل بانفجار دراجةٍ نارية في “الشدادي” جنوبي الحسكة

2020/05/15 | 18:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب طفلٌ في التاسعة من عمره بجروحٍ متفاوتة، اليوم الجمعة، بعد انفجار دراجةٍ نارية مُفخخة وسط مدينة #الشدادي /65/ كلم جنوبي محافظة #الحسكة.وفجّر مجهولون دراجة نارية في الشارع العام وسط مدينة الشدادي أسفر عن…

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