2020/05/15 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف يفغيني بليسوف، عالم الأحياء الدقيقة في روسيا، أن الفيروس التاجي يمكن أن يبقى على أوراق البنكنوت (الأوراق النقدية المتداولة) لمدة تصل إلى يومين، وأن ينقل عدواه من خلال لمسها.وأوصى الاختصاصي في حديث لقناة ” زفيزدا” التلفزيونية اليوم “بعدم استخدام الأوراق النقدية خلال فترة تفشي الوباء، والاستعاضة عن ذلك بالدفع أو القبض بواسطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم أحياء يكشف عن دور النقود في نقل عدوى كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم أحياء يكشف عن دور النقود في نقل عدوى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).