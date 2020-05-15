سقوط مدني بأسلحة كاتمة للصوت شمال بغداد

2020/05/15 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بسقوط ضحية مدني على يد مسلحين مجهولين في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة مزودة بكواتم للصوت باتجاه مدني بالقرب من منزله على طريق الشط ضمن قضاء الطارمية ما أدى لمصرعه على الفور.

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