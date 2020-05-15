سينما السيارات في دبي.. تجربة ترفيهية في زمن كورونا

2020/05/15 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، يشعر العديد من الناس بحالة من الملل والضجر، خاصة بعد مرور أسابيع وأشهر على إغلاق الأماكن العامة والتجارب الترفيهية.ولكن، ما رأيك إذا استطعت الترفيه عن نفسك خارج جدران غرفتك الأربعة، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من الإصابة بالفيروس.ففي مدينة دبي، أعلنت “فوكس […]

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