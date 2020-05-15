بسبب كورونا.. وزير الصحة البرازيلي يقدم استقالته

2020/05/15 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه وسط تدهر حاد للأوضاع الصحية في البرازيل على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا.

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