2020/05/15 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةضربت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المثل للدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بعدما بات "البوندسليغا" الأول الذي يعود للانطلاق بعد فترة التوقف التي استمرت على مدار شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا .الدوري الألماني توقف منذ منتصف آذار الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا ، قبل أن تعلن رابطة الدوري الألماني عودة المسابقة للانطلاق، بدءا من غدا السبت، وتحديدا بمباراة "ديربي الرور" بين بروسيا دورتموند وشالكه.الرابطة لم تكتفي بعودة المسابقة، ولكنها أرسلت كتيبا من 35 صفحة إلى أندية دوري الدرجة الأولى، وكذلك الثانية، لشرح كيفية تنظيم المباريات بدون حضور الجمهور.قبل المباراةالكتيب اشتمل على بعض الخطوات التي يجب على الأندية اتباعها قبل بداية المباريات، والتي تشتمل على بعض الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين من التعرض للإصابة بالفيروس.ففي يوم المباراة يجب على مندوب إجراءات الصحة العامة التابع لكل نادٍ أن يرسل استمارة للرابطة قبل العاشرة والنصف صباحا، يؤكد من خلالها أن كل اللاعبين المسجلين خضعوا لمفهوم المراقبة، وجاءت نتائج فحوصاتهم سلبية.وإذا لم يتم إرسال هذا التقرير، ستوصي مجموعة التشخيص بإلغاء المباراة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.الفرق الزائرة يتعين عليها أن تتوجه إلى الملعب في عدة حافلات، للتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، على أن يصل لاعبو الفريق صاحب الأرض للملعب بسياراتهم الخاصة، ويفضل بمفردهم.داخل الملاعبالاستادات ستكون مقسمة لـ3 مناطق، المنطقة الأولى داخل الملعب، وتضم أرض الملعب والنفق والأنبوب وغرف خلع الملابس، والثانية ومدرجات المشاهدين، أما الثالثة فهي النطاق الخارجي للاستاد.ويجب أن يتأكد الفريق المضيف من أنه لا يوجد أكثر من 300 شخص في منطقة واحدة في ذات التوقيت، حيث يتم السماح لـ100 شخص كحد أقصى بالتواجد في كل منطقة.وستكون منطقة الملعب متاحة للاعبين، والبدلاء، والحكام، و10 من أعضاء الجهاز الفني، و4 من الأطفال من حملة الكرات الذين يرتدون الكمامات والأقنعة، و3 مصورين، و3 من رجال الإسعافات الأولية، و4 مضيفين، و15 شخصا لإشارة البث التليفزيوني، وإعادات الفيديو وجمع المعلومات.ويتواجد في الملعب 2 من مسؤولى مكافحة المنشطات، ويكون لديهما إمكانية الوصول لغرف المراقبة الخاصة بأنشطة مكافحة تعاطي المنشطات، ويمكن لمسؤولي الاعتناء بأرض الملعب الدخول للملعب قبل وبعد المباراة وبين الشوطين.وفي غرف خلع الملابس، يجب توافر أكبر عدد ممكن منها للتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأن يتم تعقيمها بشكل منتظم.ويدخل كل فريق الملعب بشكل منفصل عن بعضهم البعض وكذلك عن الحكام، ولن يوجد اصطحاب للأطفال ولا تميمة، ولا مصافحة بين قائدي الفريقين والحكام أثناء عملية إجراء القرعة باستخدام العملة.خلال وبعد المبارياتمع انطلاق صافرة الحكم، سيكون على كل فريق من الفريقين الموجودين داخل أرض الملعب الالتزام ببعض التعليمات الأخرى خلال سير المباراة.في البداية، لن يكون هناك محاكاة لأجواء الملعب خلال المباريات، ولكن يُسمح بتشغيل الموسيقى أثناء دخول الفرق للملعب وبعد تسجيل الأهداف، كما لن يمكن استغلال المدرجات الخالية من أجل اللافتات الإعلانية الضخمة.وعلى مقاعد البدلاء، يتم استخدام كل مقعد ثانٍ أو ثالث فقط، ومن المقرر إضافة مقاعد وفواصل بلاستيكية، ويتعين على جميع الأشخاص ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، كما يمكن للمدرب أن ينزع قناعه لإعطاء التعليمات، طالما أنه سيحافظ على مسافة تبلغ متر ونصف المتر من أقرب شخص له، ولا يتطلب ارتداء أقنعة أثناء الاحماء.وبداخل الملعب، يُمنع وجود احتفالات مشتركة، ومصافحات بين اللاعبين، وعناق، بينما سيُسمح فقط بلمس واتصال قصير بالكوع أو القدم.كما لن توجد مصافحة أثناء التبديلات، ولن يُسمح باستخدام زجاجات مياه شرب بشكل جماعي، كما سيجب على اللاعبين تفادي البصق.وبعد نهاية المباريات، ستُقام المؤتمرات الصحفية عبر الإنترنت، بينما ستكون هناك لقاءات قليلة التزاما بقواعد الصحة العامة.

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