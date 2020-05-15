صحة المثنى: شفاء 73 حالة من اصل 100 مصابة بكورونا

2020/05/15 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة المثنى، مساء اليوم الجمعة، عن شفاء 73 مصاباً بفيروس كورونا من اصل 100 اصابة مؤكدة مسجلة في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل خمس حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا مقابل عدم تسجيل أي اصابة او حالة وفاة بسبب فيروس كورونا هذا اليوم".واضافت ان "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 100 حالة مؤكدة شفي منها 73 حالة، فيما توفيت ثلاث حالات، لتبقى 24 حالة تتلقى العلاج في المستشفى المختص".

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