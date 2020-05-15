تشكيل لجنة تحقيق في هجوم” زهرة” بديالى وانطلاق عملية تمشيط واسعة

2020/05/15 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق في هجوم زهرة شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني مختص بدء التحقيق في ملابسات تعرض قرية زهرة شرقي العبارة الى قصف بالهاونات مساء يوم امس اسفر عن اصابة 4 مدنيين بجروح مؤكدا بان ماحصل […]

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