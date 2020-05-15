هيئة الإعلام والاتصالات: ما بثته قناة MBC1 خارج عن سلطة الهيئة كونها محطة غير عراقية

2020/05/15 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، بياناً يتضمن توضيحا بشأن المخالفة لقواعد البث الاعلامي وإتخاذ إجراءات قانونية بحق المسيئين للرموز الوطنية والدينية.و ذكر البيان الذي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “هيئة الإعلام و الاتصالات تود ان تعبر عن تفهمها لمشاعر الجمهور حيال الاساءة التي صدرت بحق الشهيد المجاهد ابو مهدي […]

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