فيديو: حريقٌ في مجمّع للأقسام الداخلية لإحدى جامعات بغداد

2020/05/15 | 19:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى حريقٌ في العاصمة العراقية #بغداد، إلى إحداث دمار هائل في مبنى مخصص لطلبة الأقسام الداخلية التابع لـ #جامعة_المستنصرية، ثاني أهم جامعة في #العراق.الحريق الذي نشب في ما بين العاشرة من صباح اليوم والواحدة…

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