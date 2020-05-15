2020/05/15 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في مينائي خور الزبير وأم قصر الشمالي، مبينة ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليات التي نُفِّذَت من قبل فرق عمل مديرية تحقيق البصرة، أشارت إلى أن الفريق الأول، الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، تمكن من ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية تابعٍ لإحدى الشركات الهندية متروكاً على أرضيَّة الميناء منذ عام 2005، موضحة عدم جباية أية أجورٍ أو عوائد منه.وأكدت الدائرة أن ملاكات المديرية قامت بتنفيذ عمليةٍ منفصلةٍ في الميناء أسفرت عن ضبط (26) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات عائدة لشركة ألمانية في أحد أرصفة الميناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو أجور منها.وأضافت إن فريق عمل آخر انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي وتمكن من إحباط محاولةٍ لتهريب (12) سيارة دون الموديل؛ كونها ممنوعة من الدخول إلى العراق، كانت معدة للتهريب داخل ثلاث حاوياتٍ حديديَّةٍ، لافتة إلى وجود تلاعبٍ في التصاريح الگمرگية للحاويات التي ذُكِرَ فيها أنها مُحمَّلة بمواد منزلية وملابس وقواطع خشب.وأوضحت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولتين لتهريب النفط وتضبط معملا لحفر الآبار في موانئ البصرة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولتين لتهريب النفط وتضبط معملا لحفر الآبار في موانئ البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).