الاعلام الامني يعلن تحرير مختطف بمنطقة السادة في ديالى

2020/05/15 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تحرير مختطف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة بديالى.وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة، وقد تم تسليمه إلى ذويه".وأضافت، أنه "على صعيد متصل، ووفقاً لمعلومات استخبارية خرجت قوة من الفرقة الخامسة بواجب تفتیش منطقة ابوسير في خان بني سعد، وقد تم العثور على 6 قنابر هاون محورة على شكل رمانة يدوية و4 رمانات يدوية، و4 صواعق، وعلمين لعصابات داعش الإرهابي ممزقة، وجهازي موبايل نوكيا مربوطة ومجهزة بالأسلاك تستخدم للتفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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