الكاظمي يوجه دعوة الى اردوغان لزيارة بغداد

2020/05/15 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، دعوة الى الرئيس التركي رجب طيب اردغان لزيارة العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي وتلقته (بغداد اليوم)، ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة"، مؤكدا "استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع الى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة، لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الإتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".

من جانبه شكر الكاظمي الرئيس التركي على التهنئة، وأكد ان "العراق يتطلع الى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين".وقال الكاظمي "سيكون من دواعي السرور استقبالكم في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية".

وتم بحث "مسألة الحصص المائية بين البلدين، وسبل تعزيز حركة التبادل التجاري والإستثماري، ودور الشركات التركية في مجالات الطاقة والإعمار، كما ناقشا سبل تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، و بحثا التنسيق في مواجهة أزمة كورونا"، وفقا للبيان.

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