الإعلام والإتصالات تصدر بيانا بشأن

2020/05/15 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

بيان:

تود هيئة الإعلام والاتصالات ان تعبر عن تفهمها لمشاعر الجمهور حيال الاساءة التي صدرت بحق الشهيد المجاهد ابو مهدي المهندس والذي يعد رمزًا وطنيًا ساهم بتضحياته الجسيمة في تطهير العراق من اعتى التنظيمات الارهابية ودفع ثمن ذلك حياته مضرجة بدم الشهادة ولن يسمح بانتهاك حرمتها او التجاوز عليها.و في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة للجمهور الكريم أنها ترصد أية مخالفة لقواعد البث الاعلامي تصدر عن وسائل الإعلام المرخصة ومنها الاساءة الى الجهات والرموز الوطنية وتتخذ بحقها الاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة النافذ ولائحة قواعد البث الاعلامي، فانها توضح بأن ما بثته قناة MBC1 خارج عن سلطة الهيئة كونها محطة غير عراقية ولا تبث من الاراضي العراقية، دون أن يعفي ذلك الهيئة من متابعة الامر عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلًا .

هيئة الإعلام والاتصالاتبغداد 15 ايار 2020

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيأة النزاهة، الجمعة، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، مبينة ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون.

وقالت النزاهة في ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (15 أيار 2020)، السيطرة على حريق اندلع في مجمع للأقسام الداخلية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد الوم)، إن "فرق الدفاع المدني سيطر ت على حريق نشب في مجمع ا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة محافظة ديالى، نبيل فاضل، الجمعة، الموقف العام في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة.

وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة يضم حاليا 7 حالات مؤكدة بفيروس كور

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