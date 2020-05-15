في تركيا.. توقّعاتٌ بفرضِ حظر تجوّل أيام عيد الفطر ومسؤولٌ حكومي يوضّح

2020/05/15 | 19:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّحت صحفٌ تركية تطبيق حظر تجول جديد في الأيام الممتدة بين 23 إلى 26 أيار الحالي، والتي توافق وقفة “عيد الفطر” وأيام العيد الثلاثة.وانتشر الخبر على نطاق واسع، أمس الخميس، بينما لم يصدر أي…

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