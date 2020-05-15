الإعلام والاتصالات تصدر توضيحاً بشأن إساءة قناة فضائية بحق الشهيد المهندس

2020/05/15 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن إساءة قناة فضائية بحق الشهيد أبو مهدي المهندس.

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