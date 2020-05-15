2020/05/15 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجدة بغداد تلقي القبض على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تلقي القبض على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تلقي القبض على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).