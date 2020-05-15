صحة الرصافة: الاصابات بكورونا قاربت الـ700 حالة

2020/05/15 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الجمعة، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا قارب الـ700 حالة مؤكدة.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم، الاولى لشاب بعمر 28 سنة يسكن مدينة الصدر، وتم تشخيصه في مستشفى الشهيد الصدر، والثانية لامرأة بعمر 80 سنة تسكن مدينة الصدر شُخصت في مستشفى الشهيد الصدر، والثالثة لامرأة بعمر 67 سنة تسكن مدينة الشعب شُخصت مستشفى الشيخ زايد".وأضاف ان "الحالة الرابعة لشاب بعمر 31 سنة يسكن منطقة الكرادة، والخامسة لامرأة بعمر 60 سنة تسكن منطقة البلديات، شُخصت في مستشفى الشيخ زايد، والسادسة لامرأة بعمر 42 سنة تسكن حي الامين شُخصت في مستشفى ابن الخطيب، اما الحالة السابعة والاخيرة فهي لامرأة بعمر 52 سنة تسكن مدينة الصدر شُخصت في مستشفى الشهيد الصدر".وأكد الساعدي ان "العدد التراكمي للاصابات اصبح 693 اصابة توفي منهم 30 حالة فيما اكتسب الشفاء 343 والمتبقي قيد العلاج 320 حالة يتلقون العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية المخصصة لهم".

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