رصد 5 الاف حالة شفاء جديدة من كورونا في ايطاليا

2020/05/15 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات أمس الخميس، مع رصد نحو 5000 حالة شفاء جديدة.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في بيان إن "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 242 حالة جديدة، والمجموع الكلي 31 ألفاً و610".ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي.وذكرت الهيئة أن "حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 789، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 ايار، و992 في 14 ايار، ليصل العدد الإجمالي إلى 223 ألفاً و885".وأشارت إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 76 ألفاً و440 إلى 72 ألفاً و70، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 855 إلى 808.كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع نحو 5000 آلاف حالة، حيث ارفع المؤشر من 115 ألفاً و228 إلى 120 ألفاً و205 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.86 مليون.

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