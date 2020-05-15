الجيش المصري يعلن مقتل 13 إرهابيا في سيناء والعثور على أسلحة وذخائر

2020/05/15 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الجيش المصري مقتل 7 تكفيريين، بالإضافة إلى 6 أفراد آخرين، أثناء محاولاتهم الهروب بعد مداهمة بؤرة إرهابية شمالي سيناء.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان صدر اليوم الجمعة إن المداهمة جرت “بناء على معلومات استخباراتية” عن بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء.وذكر البيان أن المداهمة أسفرت عن “مقتل 7 تكفيريين […]

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