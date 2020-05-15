الحشد يعلن فشل داعش في اختراق اسوار” ريف خانقين” 3 مرات خلال 24 ساعة

2020/05/15 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن فشل تنظيم داعش في اختراق اسوار ريف خانقين 3 مرات خلال 24 ساعة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش فشل في معركته بحوض حمرين(59كم شمال شرق بعقوبة) رغم تلقيه دعم خارجي كبير في الاونة الاخيرة بسبب خطط الحشد الشعبي لذا حاول اثارة الاوضاع […]

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