بالانفوغراف.. تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في الكرخ

2020/05/15 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.وبحسب الموقف الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغت 10 لهذا اليوم، وسجلت في مناطق: حي الجهاد 4 اصابات، وفي الدورة اصابتين ، و3 اصابات خارج الكرخ سجلت في مناطق الاعظمية والشعب واربيل ، اضافة الى تسجيل حالتي شفاء جديدتين.ووفقاً للموقف فإن حالات الإصابة التراكمية بلغت 333 حالة، والوفيات 9، والشفاء التام 136، اما حالات الاشتباه فبلغت 7833.

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