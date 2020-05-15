لا تقتصر على الجهاز التنفسي.. دراسة تكشف عن اعراض جديدة لكورونا

2020/05/15 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دراسة علمية جديدة عن ظهور أعراض جديدة خطيرة لدى مصابي فيروس كورونا، التي تظهر تحور الفيروس السريع وخروجه عن السيطرة.وذكر موقع "تايمز نيوز ناو" إن "عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا ظهرت عليهم أعراضاً غريبة وخطيرة، أبرزها تشوه في الأمعاء، وتجلطات دموية في أماكن غير متوقعة".وكان الخبراء قد أدرجوا الأعراض الأولية للمرض الناجم عن الإصابة بعدوى كورونا، على أنها حمى وضيق في التنفس وسعال، ولكن تم تسجيل عدداً من الأعراض الأخرى الغريبة مثل تورم في الأقدام والإسهال وآلام العضلات وفقدان حاستي الشم والتذوق.وأكدت الدراسة الجديدة أنها "رصدت أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من عدوى الفيروس، كان لديهم تشوهات عميقة في الأمعاء".وخضع معظم عينة الدراسة إلى تصوير مقطعي مستعرض للبطن، وفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي، وما إلى ذلك من أجهزة الفحص.وتبين أن 31% منهم أظهرت الأشعة المقطعية تشوهات في الأمعاء، ومعظمهم اضطرت الجهات الطبية إلى إدخالهم وحدات العناية المركزة.ووفقًا لبيان صادر عن جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية، قال الدكتور راجيش بايانا من مستشفى ماساتشوستس العام، في بوسطن، "وجدنا تشوهات في الأمعاء في التصوير في المرضى الذين يعانون من الاصابة بالفيروس، وكان هذا أكثر شيوعًا في المرضى، الذين ذهبوا إلى وحدة العناية المركزة".وأرجعت بعض المستشفيات تلك الحالة إلى أنها مرتبطة بنقس تروية القولون أو الأمعاء الميتة، وأنها كانت مرتبطة أيضا بظهور نوع من الجلطات الدموية الصغيرة في مناطق من الأمعاء الميتة.قال الباحثون كذلك أن هذه التشوهات يمكن أن تحدث بسبب العدوى الفيروسية المباشرة، أو حتى تجلط الأوعية الصغيرة، ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد السبب الدقيق.حتى الآن، تم العثور على أدلة كافية على أن فيروس كورونا يصيب أكثر من مجرد الرئتين.حيث تم الإبلاغ عن مشاكل في القلب، وتقرحات القدم، وتلف الكبد، وتلف المشيمة لدى النساء الحوامل، وتلف الأوعية الدموية، وما إلى ذلك في مختلف الأعراض الغريبة للمرضى المصابين بالفيروس".

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