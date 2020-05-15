كورونا يواصل التوغل في بغداد.. صحة الكرخ تسجّل 10 إصابات جديدة بالفيروس

2020/05/15 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مديرية صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الجمعة تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.ونشر مدير عام الصحة، جاسب الحجامي، الموقف الوبائي اليومي، معلناً تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا مقابل حالتي شفاء، فيما كشف عن التوزيع الجغرافي للاصابات.

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