ذي قار تستأنف مباشرة إكمال عقود المحاضرين المجانيين

2020/05/15 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مديرية تربية ذي قار، اليوم الجمعة، بأنها ستباشر في إكمال عقود المحاضرين المجانيين، بدءا من الثلاثاء المقبل.وقال مديرإعلام تربية ذي قار، في حديث لـ”العهد نيوز”، بأنه “تنفيذا لامر السيد محافظ ذي قار الاستاذ ناظم الوائلي وجه السيد المدير العام للتربية في محافظة ذي قار الاستاذ رياض كريم عبد […]

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