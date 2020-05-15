ابن ابراهيم يطمئن على صحة مهندقاسم يوميا والاخير يطمئن جماهيره : صحتي بتحسن

2020/05/15 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] يواصل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم متابعة الحكم العراقي مهند قاسم الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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