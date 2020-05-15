2020/05/15 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثراء قبطان تحكي ذكرياتها مع ثورة الـ17 من أكتوبر في لبنان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ثراء قبطان تحكي ذكرياتها مع ثورة الـ17 من أكتوبر في لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ثراء قبطان تحكي ذكرياتها مع ثورة الـ17 من أكتوبر في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).