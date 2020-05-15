نينوى تستقبل المئات من المواطنين العائدين من تركيا

2020/05/15 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، مساء اليوم الجمعة، عن وصول 300 عراقي إلى المحافظة قادمين من تركيا عبر إقليم كردستان.وقال الجبوري في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "300 عراقي من أبناء نينوى ومحافظات عراقية أخرى دخلوا المحافظة قادمين من تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل".واضاف أنه "تم نقل الوافدين إلى المستشفى الكرفاني الذي تم انشاؤه مؤخرا لقضاء فترة الحجر الصحي".

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