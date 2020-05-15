2020/05/15 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل اكثر من 1700 اصابة و48 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال قوجة في إحصائية جديدة ان بلاده سجلت اليوم "تراجعا جديدا في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات و2103 حالة شفاء".وبين أن "إجمالي عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 146 ألفاً و457 حالة، وحصيلة المتوفين 4055 شخصا، وعدد المتعافين من الفيروس 106 آلاف و133 شخصا، لتصل نسبة المتعافين إلى نحو 72.5%"، مؤكدا "استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة".وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 1700 اصابة و48 وفاة بكورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 1700 اصابة و48 وفاة بكورونا في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).