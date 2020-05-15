وزير الصحة: سنتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية

2020/05/15 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي

بغداد اليوم _ متابعة

قال الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" سيتوقف عن الانتشار بعد تشكيل المناعة الجماعية في المجتمع.

وأوضح الطبيب في مقالة نشرها على صفحته في "إنستغرام"، أنه "إذا بات

بغداد اليوم - متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس.

يتبع ..

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