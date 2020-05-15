الزراعة تعلن تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور في نينوى

2020/05/15 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان، إن "دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى / اسكي كلك".

واضاف أنه "الفور تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 المادة 16 والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهالكات والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن"، مشيرا الى ان "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد اي حقول اخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة حيث تم خلال اليوم الجمعة 15 ايار 2020 اتلاف كامل القطيع المتبقي بإشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة".

وأكد أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة على المرض"، مبيناً أن "هذا المرض هو من الامراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد و هو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".

ودعت الوزارة "مربي الدواجن كافة بالمراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية (المستشفيات والمستوصفات البيطرية) عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الاجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع أنتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الامن الغذائي من بيض المائدة ولحم الدجاج للمواطن العراقي".

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