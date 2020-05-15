الحكم الدولي مهند قاسم يكشف حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

2020/05/15 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد الحكم الدولي العراقي مهند قاسم، اليوم الجمعة، استقرار حالته الصحية، بعد اربعة ايام من دخوله مستشفى ابن الخطيب في بغداد لاصابته بفيروس كورونا، فيما اشار الى ان رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال مهند قاسم، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لليوم الرابع من دخولي العزل في مستشفى بن الخطيب، وجدت فروقات كثيرة باستقرار حالتي وزوال جميع الاعراض التي ظهرت في اليوم الاول من دخولي المستشفى، من ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد، وانتظر المسحة الثانية خلال اليومين المقبلين".

واضاف قاسم، أن "رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم تواصل معي بواسطة الواتساب للاطمئنان على حالتي الصحية وفي اليوم الثاني من الاصابة بعد ان دخلت المستشفى الثلاثاء الماضي".

وتابع: "اليوم الجمعة تلقيت اتصالا هاتفيا من سكرتير الشيخ سلمان ليطمأن على وضعي الصحي وتقديم اي مساعدة ممكنة للعودة السريعة الى العائلة التحكيمية القارية".

يشار الى ان الحكم الدولي مهند قاسم كان قد اصيب بفيروس كورونا، مساء الثلاثاء الماضي، ودخل على اثر ذلك مستشفى بن الخطيب في بغداد.

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وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان

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