استقالة وزير الصحة البرازيلي بسبب كورونا

2020/05/15 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدّم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، بسبب سياسات الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة إن "الوزير تقدم رسميا بطلب استقالته، وسيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا يوضح فيه ملابسات القرار".وأرجعت وكالة "رويترز" قرار الاستقالة إلى تدهور الأوضاع الصحية بشكل حاد في البرازيل بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا.وكان تيتش قد تولى قبل شهر تقريبا مهام وزارة الصحة في البرازيل، بعدما تحولت البلاد إلى واحدة من أكبر بؤر تفشي الفيروس في العالم.وأعلن وزير الصحة البرازيلي صراحة عن اختلافه في وجهات النظر مع الرئيس جايير بولسونارو، الذي يقلل من خطورة فيروس كورونا ولا يطالب بإجراءات استثنائية لكبح تفشيه.وتحتل البرازيل حاليا المركز السادس عالميا في حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمركز السادس أيضا من حيث عدد الوفيات.

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