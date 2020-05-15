"ام بي سي" تسيء اليكم قبل الشهيد المهندس

2020/05/15 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل ردود الافعال العراقية رسميا وشعبيا واعلاميا على اهانة قناة ام بي سي السعودية الى القائد الشهيد ابومهدي المهندس....

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