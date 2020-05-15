هيئة الاعلام العراقي بصدد فرض عقوبات رادعة لقناة

2020/05/15 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الجمعة، انها بصدد فرض عقوبات رادعة على قناة "MBC" السعودية، بعد إساءتها لرموز عراقية....

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