بتوجيه من رئيس الحكومة.. كوردستان تجلي 223 مواطنا عالقا بالسويد والإمارات

2020/05/15 | 20:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تجلي 223 مواطنا عالقا بالسويد والإمارات

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