محافظ النجف: المدينة خالية من فايروس كورونا

2020/05/15 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أكد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، أن المحافظة خالية من فايروس كورونا.وقال الياسري في بيان مقتضب تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “الزائرة الوافدة إلى المحافظة يوم امس، ظهرت نتيجة تحليلها وتبين انها غير مصابة بالفيروس”.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 حالة إصابة بفيروس […]

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