الزراعة تشخص إصابة بـ انفلونزا الطيور في نينوى

2020/05/15 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى.

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