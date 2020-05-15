إعادة عشرات العراقيين العالقين في دبي مروراً بأربيل

2020/05/15 | 20:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، مساء الجمعة، وصول 81 مواطناً عراقياً قادماً من دبي مروراً بأربيل الى مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "81 مواطناً عراقياً قادماً من دبي مروراً بأربيل وصلوا، مساء اليوم، الى ارض مطار بغداد الدولي، على متن احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .

وأوضح الوزارة أن هذه الرحلة تأتي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في دولة الإمارات.

واطلقت وزارة النقل العراقية مبادرة الرحلات الاستثنائية لاعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك وفق توصيات اللجنة العليا لمواجهة ازمة تفشي الفيروس.

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