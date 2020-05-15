العراق يعلن إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور

2020/05/15 | 20:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية يوم الجمعة تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة البيطرة التابعة للوزارة ابلغتنا تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 )، في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى / اسكي كلك"، موضحا أنه "تم على الفور تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ المادة ١٦، والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات والبدء باتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".

واضاف النايف، ان "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة، ولا توجد اي حقول اخرى للدواجن ضمنها "، مؤكدا أنه "تم اليوم الجمعة، اتلاف كامل القطيع المتبقي باشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، "اتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة على المرض"، مبيناً أن "هذا المرض هو من الامراض الانتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، ومسجل حاليا في ٣٨ دولة من دول العالم".

ودعت الوزارة، بحسب بيانها، "كافة مربي الدواجن الى المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية (المستشفيات والمستوصفات البيطرية) عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الاجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع أنتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الامن الغذائي من بيض المائدة ولحم الدجاج للمواطن العراقي".

يذكر أن مسؤولاً صحياً أبغ شفق نيوز، في الثامن من كانون الاول 2019، بأشتباه مستشفيات محافظة نينوى بخمس حالات اصابة بانفلونزا الطيور، احداها "خطرة".

ويمكن لمرض (أنفلونزا الطيور) أن ينتقل إلى البشر، وقد يتسبب بوفيات، وسجل العراق في السنوات السابقة عدة اصابات بالمرض.

ولا يمكن علاج الطيور المصابة، وتكتفي الكوادر الطبية بحرقها وطمرها في أعماق محددة تحت الأرض، كما يسبب انتشار المرض عادة خسائر اقتصادية كبيرة لمربي الدجاج.

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