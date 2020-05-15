بعد كورونا.. خطر

2020/05/15 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشخصت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إصابة بانفلونزا الطيور في حقول دواجن بمحافظة نينوى.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "وزارة الزراعة تعلن عن تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور". واضافت ان "الاصابة تم تشخيصها في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى".

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