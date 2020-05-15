2020/05/15 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مع رابطة المدربين لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المرحلة المقبلة بحضور رئيس التطبيعية اياد بنيان والامين العام المهندس محمد فرحان.وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاجتماع ، يعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها التطبيعية مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع رابطة المدربين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع رابطة المدربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).