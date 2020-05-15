2020/05/15 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أكمل متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، وجبة جديدة من المجسمات المصغرة لزقورة أور واأسد بابل والقيثارة السومرية وعدد من الشخصيات الأثارية في الحضارة العراقية القديمة.وقال مدير المتحف، عامر عبدالرزاق، لـ”العهد نيوز”، بأن “الورشة الخاصة بالمتحف أكملت من صنع النسخ المصغرة لزقورة أور والان تصنع الثور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف الناصرية لـ”العهد نيوز”: انتاج أكثر من 1000 مجسم مصغر للحضارة السومرية “صور”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف الناصرية لـ”العهد نيوز”: انتاج أكثر من 1000 مجسم مصغر للحضارة السومرية “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).